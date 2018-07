Após reunião com Prefeitura, Satyrianas deve voltar a ocupar praça Roosevelt

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicional festival de teatro do centro de São Paulo, a Satyrianas deve voltar a ocupar a praça Roosevelt, no centro da capital paulista, neste ano.

A última edição da mostra deixou de acontecer no espaço pela primeira vez em 18 anos. Isso porque uma portaria da Prefeitura de São Paulo, publicada em fevereiro de 2017, proibiu a realização de eventos e a concentração e dispersão de blocos carnavalescos na praça —segundo o documento, a medida atenderia a reclamações de moradores.

“[A decisão] Foi um mal-entendido”, diz o diretor Rodolfo García Vázquez, d’Os Satyros, grupo que organiza a mostra e foi um dos coletivos culturais responsáveis por transformar a região, antes degradada.

Na sexta passada (13), contudo, integrantes d’Os Satyros se reuniram com o prefeito Bruno Covas e com o prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, para reverter a decisão.

Segundo Odloak, a prefeitura estuda retomar a ocupação e deve publicar na próxima semana uma nova portaria, que complementa a primeira e organiza algumas atividades culturais na Roosevelt.

A próxima Satyrianas deve acontecer entre 11 e 14 de outubro com uma “edição do amor”, explica García Vázquez. “No ano passado foi muito triste [as atividades precisaram acontecer em espaços fechados e de forma mais dispersa]. Queremos fazer a Satyrianas florescer novamente.”