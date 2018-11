Após Rihanna, Pabllo Vittar grava tutorial de maquiagem para revista americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se Pabllo Vittar, 24, armou para ganhar influência internacional, como afirmou Azealia Banks nesta segunda (26), funcionou. A cantora é a nova convidada da série de vídeos Beauty Secrets, da revista americana Vogue, que já contou com nomes como Rihanna e Kylie Jenner.

No vídeo, publicado nesta terça (27) com legendas em inglês, Pabllo ensina um tutorial de maquiagem para transformação drag queen e lembra a primeira vez que se montou, no Halloween que precedeu seu aniversário de 18 anos, inspirado pelo reality show "Ru Paul's Drag Race".

"Eu já cantava montada nos barzinhos da minha cidade, mas eu nunca tinha me visto como drag queen, eu era uma bichinha que botava um vestidinho, uma blusinha e saia super afeminada, dando pinta e cantando, mas quando eu me montei de drag e saí com as meninas, foi surreal", diz.

Pabllo diz que maquiagem é como se fosse uma terapia e que, quando está estressada, pega seus pincéis para limpar, um por um. "Eu já demorei três horas para me montar. Você quer ficar bonita ou você quer chegar na hora?", diz, rindo.

Além das dicas de maquiagem, a brasileira falou sobre como é ser uma drag queen no Brasil e que seu papel é aumentar a representatividade da comunidade gay. "Ser artista LGBTQ no Brasil é incrível e ao mesmo tempo intrigante, porque a gente tem que matar um leão todo dia", disse.

"A gente não está imune nem livre de preconceitos. Acho que eu e outros artistas LGBTQs temos esse papel, que é muito importante: levar representatividade pras escolas, pras cidades. Eu fico imaginando muito quando eu era criança e eu não tinha essa representatividade e era bastante difícil pra mim, porque eu passei por momentos muito complicados. Eu agradeço porque me fizeram ser quem eu sou hoje, uma pessoa forte, confiante."

Para Pabllo, as mensagens que recebe nas redes sociais são o que fazem seu trabalho valer a pena. "[Pessoas me mandam] dizendo que são mais felizes, que minha música de alguma forma as ajudou a superar alguma coisa, ou a se afirmar, então eu fico muito feliz, acho que é isso que faz o meu trabalho valer a pena, é mudar a vida das outras pessoas, porque senão não ia ter graça nenhuma."

A brasileira disse admirar as drag queens Shea Couleé, Gia Gunn e Nina Bo'nina Brown, além da modelo Bella Hadid e das personalidades de televisão Kylie e Kendall Jenner.

"Kylie, se você vir esse vídeo, mana, me segue no Instagram, para de fazer a doida", disse a cantora. "Te considero pra caramba, minha irmã, tá doida. Kris [Jenner, mãe de Kylie], me adota! Imagina, gente, a Kris me adota. Acabou! Eu ia cantar nos casamentos, nos chás de bebê, ia ser um bafo."

Além do recado às socialites americanas, Pabllo também aproveitou para dizer que está solteira. "Mandem inbox no meu instagram. Pode mandar em inglês também que eu uso o Google Tradutor."

A cantora encerrou sua participação com um trecho de "Problema Seu", seu novo sucesso e carro-chefe de seu segundo álbum, "Não Para Não", lançado em agosto.

Em menos de seis horas, o vídeo já contava com mais de 100 mil visualizações no YouTube. Alguns comentários remetiam à polêmica envolvendo a brasileira e a rapper americana Azealia Banks, que se recusou a cantar antes de Pabllo em um festival em Fortaleza e afirmou que a drag queen teria armado a situação para conquistar influência internacional.

"Péssimo dia para ser Azelia (sic) Banks", comentou um usuário. "O que você disse Azealia Banks?", publicou outro.