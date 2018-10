Após Ronaldinho apoiar Bolsonaro, Barcelona critica candidato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-voz do Barcelona, Josep Vives, afirmou nesta terça-feira (16) que o clube catalão vai "acompanhar com atenção" os desdobramentos do apoio do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência.

Ronaldinho, que é embaixador do Barcelona, publicou nas redes sociais, antes do primeiro turno das eleições, uma imagem de costas, usando camisa da seleção com o número 17, o mesmo do partido de Bolsonaro, e o seguinte texto:

"Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil e quero um Brasil melhor para todos."

"Defendemos valores democráticos que não coincidem com o discurso [de Bolsonaro] e não compactuamos com suas ideias", disse o porta-voz do clube catalão.

Ronaldinho Gaúcho é considerado um dos maiores jogadores da história do Barcelona, onde atuou de 2003 a 2008 e venceu a Champions League de 2006. Como embaixador do clube, ele participa de eventos e joga amistosos do elenco de "lendas" da equipe catalã. Para isso, recebe uma remuneração.

Segundo o diário espanhol Sport, o Barcelona deseja se afastar de Ronaldinho para não ser associado a Bolsonaro. A intenção seria diminuir a presença do brasileiro em eventos institucionais.

Outro ex-jogador do time que participa de eventos, Rivaldo também declarou apoio a Bolsonaro nas redes sociais.

Apesar de salientar as restrições políticas, Vives afirma que Ronaldinho mudou a história do Barcelona e merece "todo respeito às suas ideias e liberdade de expressão."

A reportagem tentou entrar em contato com Roberto de Assis Moreira, irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho, mas as chamadas para o seu celular caíram na caixa postal.

Outros jogadores de futebol já demonstraram apoio ao candidato do PSL, como os corintianos Jadson e Roger, além de Lucas, do Tottenham (ING). Em setembro, o palmeirense Felipe Melo dedicou a Bolsonaro um gol marcado em jogo do Brasileiro.

A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) disse que poderia pedir uma punição para o atleta, apesar de não haver proibição explícita desse tipo de manifestação no código de justiça desportiva. Até o momento não houve denúncia.

O Barcelona é patrocinado pela Qatar Airways, empresa aérea controlada pela família real do Qatar. Sede da Copa-2022, o país é uma monarquia absolutista dominada pela família Al Thani desde o século 19. Apenas neste ano foi abolida a kafala, lei que restringia a liberdade do imigrante de trocar de emprego.

Em 2016, a Anistia Internacional denunciou abusos sistemáticos e trabalho forçado nos estádios do Mundial. Segundo a ONG Repórter sem Fronteiras, o país é o 123º no ranking mundial da liberdade de imprensa. Procurado, o Barcelona não se pronunciou.