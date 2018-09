Richa convoca prefeitos e deputados para retomar campanha após prisão

Narley Resende

O ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado, que passou quatro dias preso na semana passada, convocou prefeitos e lideranças para anunciar a retomada de sua campanha. No convite, a assessoria de Richa afirma que será “uma grande reunião de apoio” ao ex-governador. Foram convidados, além de prefeitos de todo o Estado, deputados e os suplentes ao Senado na chapa de Richa, Nelson Padovani e Maria Iraclésia.

O encontro será no "comitê central da campanha Beto Richa senador", na Rua Mateus Leme, número 1.400, próximo ao Shopping Mueller. O convite reforça que a presença dos convidados é “muito importante para o sucesso da campanha eleitoral”.

Beto Richa, familiares e aliados foram presos no dia 11 de setembro na Operação Rádio Patrulha, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na sexta-feira, dia 14, o ministro Gilmar Mendes, revogou a prisão dos 14 investigados no esquema de fraude em licitação do Programa Patrulha do Campo.

Cida pede renúncia de Richa

Em entrevista coletiva em Toledo (PR) na manhã desta segunda-feira (17), a governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, pediu que Richa retira a candidatura da coligação. “Estou solicitando aos partidos da coligação a retirada da indicação de Beto Richa ao Senado para que ele possa se dedicar a sua defesa. Já estou solicitando à coligação e partidos aliados que ele possa refletir e retirar sua candidatura”, disse

O prazo para que a Justiça Eleitoral confirme ou barre as candidaturas de todo o país termina nesta segunda-feira (17). Também é o último dia para que os partidos substituam nomes dentro das chapas. Richa enfrenta um pedido de impugnação do Ministério Público Eleitoral e de partidos adversários. A contestação é referente ao caso das diárias em Paris. O tucano foi condenado a ressarcir os cofres públicos após uma diária não prevista, em Paris, durante viagem oficial.

Veja a íntegra do convite feito por Richa a prefeitos:

"Caro prefeito,

Nesta próxima terça-feira, dia 18/9, às 10:00 horas da manhã, faremos uma grande reunião de apoio ao ex-governador Beto Richa, nosso candidato ao Senado Federal.

O encontro reunirá prefeitos de todo o estado, deputados e os suplentes Nelson Padovani e Maria Iraclésia.

O encontro acontecerá no comitê central da campanha Beto Richa senador, situado na Rua Mateus Leme – 1.400 (rua do shopping Muller).

Sua presença será muito importante para o sucesso da nossa campanha eleitoral.

Maiores informações no fone (41) 3027-xxxx.

Contamos com sua honrosa presença."