Após se destacar em 'Malhação', Rayssa Bratillieri pode se tornar nova aposta da Globo

Folhapress

CRIS VERONEZ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Desde que estreou como Pérola em "Malhação - Vidas Brasileiras", Rayssa Bratillieri, 20, ainda não encontrou tempo para voltar a sua cidade natal, Apucarana, no interior do Paraná. É por que a agenda está cheia.

A correria, no entanto, tem rendido ótimos frutos para a carreira da atriz. Nos corredores da Globo, circulam comentários de que será uma das grandes apostas da emissora para as próximas novelas.

Ela afirma que tem vontade de integrar o elenco de uma minissérie e de uma trama das nove.

"Acho que a minissérie atinge outros patamares de personagem. Mas existem caminhos que preciso percorrer ainda, aprender e estudar. Não vejo a hora de começar a fazer mais cursos para crescer. Uma novela das nove também seria legal".

Quando questionada se já existe alguma negociação em andamento, ela faz suspense, dá um sorriso e não responde, dando a entender que sim.

A atual temporada de "Malhação" tem um formato diferente das demais: a cada quinzena, há um novo protagonista. Quando a história de Pérola esteve em evidência, o assunto tratado foi transtorno alimentar.

Assim como a estudante do fictício colégio Sapiência, a atriz também viveu esse problema: "Já passei por isso na minha vida, tive um lapso de bulimia e anorexia. Foi bastante intenso".

Na bulimia, a pessoa come, mas vomita para não engordar; na anorexia, ela faz uma dieta radical: come o mínimo para chegar às medidas desejadas. Para compor a personagem, Bratillieri conta que trouxe à tona emoções e questões da época em que passou pelos transtornos.

"A história deu uma repercussão muito positiva, de abrir diálogo dentro das casas. Recebi muitas mensagens. Como atriz, acho que é nesse lugar mesmo que eu devo estar. Fiquei muito feliz", afirma.

Na atual fase da trama, o transtorno alimentar já foi superado e Pérola vive uma boa fase. Ela namora Márcio (André Luiz Frambach), um jovem de perfil revoltado por não ter crescido ao lado do pai, mas que conseguiu vencer o trauma aos poucos e agora lida melhor com a situação.

"O casal Peromar agora está dando certo. Amém [risos]. Eu estava torcendo para ela ser pedida em namoro logo. A parceria com o André é ótima. Ele é incrível. A gente se diverte de verdade em cena e acho que as pessoas sentem. Quando a gente encontra essa verdade, ela atinge todos os corações."

Bratillieri afirma que considera complicado namorar uma pessoa com o perfil de Márcio, mas não julga quem o faz.

"É complicado se envolver com uma pessoa meio rebelde. Às vezes ele dá umas patadas na Pérola que eu penso: Socorro. Mas acho que não dá para generalizar e afirmar que eu nunca ficaria com alguém assim. Tem muitas pessoas que passam por circunstâncias em que estão sofrendo, mas não terminam o relacionamento."

No embalo do momento político vivido atualmente, corrupção também foi tema retratado na atual temporada da novela teen. Pai de Pérola, o político Eduardo Mantovani, interpretado por Edson Celulari em participação especial, foi preso por ganhos ilícitos. A mãe, Isadora (Ana Beatriz Nogueira) também foi presa por ter roubado um colar de esmeraldas com o objetivo de deixar o dinheiro para a filha tratar o transtorno alimentar que vivia.

A atriz, que assume não conhecer muito sobre política, diz que busca se informar sobre as propostas dos candidatos para votar de forma consciente nas eleições.

"Eu vim do interior e nunca tive uma cultura de estudar política como outras pessoas. Mas meus colegas de elenco são muito ligados e inteligentes. Tenho buscado muito entender também", afirma.

FAMA E SUCESSO

Rayssa Bratillieri chegou a passar no vestibular de engenharia para agradar ao pai, mas não resistiu à paixão pelas artes. Ela havia feito um workshop de atuação que ganhou como prêmio em um concurso de miss no colégio e participou de um grupo de teatro na cidade vizinha, Cambira.

Com o apoio da mãe, mudou-se aos 17 anos para o Rio para realizar o sonho de ser atriz. "A mudança de cidade foi um baque e eu não sabia nada da vida. Ainda não sei, mas eu amadureci muito. Era bem ingênua. Mas faria tudo de novo. Amo quem sou hoje, neste momento."

Entre os trabalhos de Bratillieri estão algumas peças infantis, além de "O ator e a Alma", dirigida por Hamilton de Oliveira, "Os segredos de um Showbar", com direção de Neide Lira e o curta "Algum Romance Transitório", dirigido por Caio Casagrande, que está rodando festivais.

Pérola é seu primeiro papel na TV. "Mudou muita coisa desde que estreei. Estou me descobrindo a cada dia neste lugar e as pessoas vão me reconhecendo. É muito gratificante que venham falar sobre o meu trabalho. Acalenta o coração", afirma.

A atriz conta que ainda está se acostumando com a exposição que a TV proporciona, mas diz que adora conversar e trocar ideias com os fãs e jornalistas. Ela afirma também que toma cuidado para não se deixar iludir pela fama.

"Querendo ou não, esse caminho é aparentemente cheio de flores, e se deixar a gente vai cheirando elas e sei lá para onde vai. Acho que temos sempre que voltar às nossas raízes."