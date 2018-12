Após show em Curitiba, Sarah Brightman agradece fãs. Veja como foi a apresentação

Lycio Vellozo Ribas

A cantora inglesa Sarah Brightman se apresentou na noite deste sábado (1) no Teatro Guaíra, em Curitiba, em show que encerrou a passagem dela pelo Brasil. Neste domingo, ainda em Curitiba, a cantora usou as redes sociais para agradecer aos fãs.

“Momentos incríveis no tour por este lindo país que é o Brasil. Muito obrigada a todos os fãs e em especial ao fã-clube Sarah Brightman Brasil por esse desenho e essas lindas flores. Próxima parada: Peru”, escreveu ela.

O show

Sarah Brightman já havia se apresentado em Curitiba, em 2013, com a turnê do disco ‘Dreamchaser’. Na época, ela alimentava a expectativa de ir ao espaço sideral. De certa forma, isso se indicava na faixa ‘Dreamchaser’, que versava sobre perseguir os sonhos.

A aventura espacial não deu certo e Sarah precisou de um tempo para se reorganizar. Curiosamente, ‘Hymn’, o disco do qual ela faz a turnê que passou por Curitiba, toca discretamente nesse ponto. A faixa-título tem, entre seus versos: “Don’t to fly you know you might not come down” (“não tente voar tão alto, você pode não voltar”, em tradução livre).

Se o show de 2013 tinha uma produção visual apurada, com telão de efeitos visuais, e um setlist muito voltado ao disco ‘Dreamchaser’, a apresentação de 2018 foi oposta. O visual ficou em segundo plano, diante da orquestra e dos corais – bastante utilizados tanto no disco ‘Hymn’ quanto no show.

- Foto: Caroline Hecke/Seven Entretenimento

O setlist, por sua vez, caprichou no resgate de músicas de discos anteriores. A primeira parte do show apostou nisso. Sarah entrou no palco do Guairão sob névoa e abriu com ‘Gothica / Fleurs du Mal’, para depois emendar ‘Stranger in Paradise’, ‘Carpe Diem’ (com Mario Frangoulis, que depois cantou sozinho ‘Sometimes I Dream’), ‘Anytime, Anywhere’, ‘Gia Nel Seno’, ‘Hijo de la luna’, ‘Follow Me’, ‘Misere Mei’, ‘Figlio Perduto’, a cover de ‘Who Wants to Live Forever’, do Queen (a mais aplaudida nessa parte), ‘Tu Che M'Hai Preso Il Cuor’ (uma versão em italiano de ‘Dein ist mein Ganzer Herz’, eternizada por Luciano Pavarotti) e ‘Miracle’. Nesse período, a cantora trocou de figurino quatro vezes.

Na segunda parte, Sarah apostou mais nas canções do disco novo. Abriu com ‘Overture / Hymn’, cantor ‘Sogni’ com Mario Frangoulis, ‘Better Is One Day’ e ‘Canto Per Noi’ antes de introduzir outro cantor, Narcis Ianau, com quem fez um dueto em ‘Pie Jesu’. Ianau cantou ‘Caruso’ e devolveu o microfone a Sarah, que deu voz a ‘Fly to Paradise’ antes de sentar-se ao piano para ‘Time To Say Goodbye’, talvez seu maior sucesso solo. Ela tocou uma parte e cantou a letra em inglês (originalmente, é em italiano) antes de encerrar com ‘Masquerade / The Phantom of the Opera’ e ‘Running’.

E veio o bis. Com sua voz macia e angelical, ela desfiou ‘Deliver Me’ (meio pop meio etérea) e a clássica ‘Ave Maria’, de Franz Schubert, e finalizou com ‘Sky and Sand’, uma canção alegre do disco novo. Agradeceu simpaticamente aos aplausos.

Sarah Brightman comentou, em uma entrevista, que depois dos shows gosta de comer batata frita e tomar uma cervejinha. Neste domingo, ela postou um desenho de fãs que retrata isso. Quem sabe ela descobre que Curitiba é a capital da cerveja artesanal e venha desfilar sua simpatia e sua voz de alto alcance uma vez por ano na cidade...