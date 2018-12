Após sucesso, Safadão terá Marília Mendonça e Aldair Playboy na edição 2019 de seu cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Sou casada há dois anos e meio. E eu e meu marido estávamos pensando em ter um filho, mas adiamos um pouquinho quando descobrimos que teria o cruzeiro de Wesley Safadão", disse Fabiana Passos Nicolli Cabral, 32, casada há quase três anos com Bruno Cabral.

Essa é uma das centenas de histórias dos quase 4.300 passageiros que embarcaram em novembro para quatro dias com o músico e seus convidados famosos, como Thiaguinho, Gabriel Diniz, Bell Marques, Márcia Fellipe e DJ Jopin, além do grupo de dança FitDance, e o stand up do comediante Tirullipa.

Foram mais de três anos de espera para que Wesley Safadão concretizasse mais um sonho em sua carreira profissional: o Cruzeiro WS on Board. A ideia surgiu em 2015 durante show do cantor em Brasília. De lá para cá, Wesley foi buscando parcerias e consolidando sua carreira solo, que começou em 2014, após deixar a banda Garota Safada.

"Tem que sonhar e fazer as coisas com muito amor e profissionalismo. Quando anunciamos o cruzeiro, nós tivemos muitos pedidos de reserva. Ninguém esperava tanta reserva e conseguimos que pessoas de todos os estados estivessem aqui", afirma o cantor.

O sucesso do primeiro cruzeiro temático garantiu mais uma temporada em 2019. E uma das grandes novidades é a participação de Marília Mendonça, Aldair Playboy e Vintage Culture que se unem aos convidados do primeiro transatlântico, com exceção de Thiaguinho.

"É muito bom poder contar que o WS on Board vai zarpar de novo. É uma alegria sem fim. Viver essa experiência foi inesquecível não só para mim, mas para todos que embarcaram comigo nesse projeto. E podem aguardar, estamos trabalhando muito para que que o próximo seja ainda mais inesquecível", disse Safadão.

O cruzeiro WS no Board manterá a mesma rota, saindo do Porto de Santos, no litoral paulista, no dia 23 de novembro, passando por Búzios e Ilha Grande, no Rio, e retornando para São Paulo. De acordo com a assessoria do cantor, o primeiro lote do cruzeiro 2019 já está quase todo vendido.

Ao lado da família, dos amigos e de muitos fãs, Wesley cantou por pouco mais de seis horas no palco montado no centro do navio MSC Fantasia, em novembro passado. Até então, o artista só havia ficado tanto tempo no palco durante os trios elétricos no Carnaval.

O show começou por volta das 3h30 e nem a forte neblina e o vento desanimaram o público, que permaneceu até o início da manhã. A apresentação rememorou as principais canções do cantor e as músicas de seu mais recente álbum, "WS Mais Uma Vez", projeto mais intimista de Wesley, gravado em agosto no Rio e disponibilizado em setembro.

"Achei muito bom. Exatamente o que eu esperava, amanhecer o dia com Safadão cantando. Nem mesmo a chuva foi capaz de acabar com nossa energia. Muito pelo contrário, acho que nos revigorou", disse Renata Passos Nicolli, 31, que viajou com um grupo de quase dez pessoas. "Com certeza irei em 2019. Estou esperando meus amigos para fechar. Mas essa já é uma certeza. Inclusive já até avisei no meu serviço", completa.

"O que acontece no navio fica no navio. A gente só é feliz quando se alegra também com a felicidade dos outros", afirma Safadão.

O casal de atores Bianca Bin e Sérgio Guizé, o cantor MC Gui com a família, as irmãs Minerato, Ana Paula e Tatiana, e o ex-jogador Hulk estiveram no navio para prestigiar Safadão.

"A gente sabe do carinho das pessoas que estão presentes aqui, nesse primeiro cruzeiro. E isso também tem um significado importante para elas. Tem tantas histórias que vocês não têm noção, como a de um cara que comprou cabine e mudou o nome da acompanhante três vezes. E tem mulher que também fez isso", lembra Wesley.

Para 2019, Wesley Safadão afirmou que vem com mais parcerias e a gravação de um DVD no Rio, outro sonho antigo. Ele também falou que não pensa em diminuir o ritmo, pois foram longos anos de trabalho até chegar a esse momento.