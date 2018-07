Após susto por pisão, Jean treina no SP e deve pegar o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Um dia após precisar deixar o treino no CT da Barra Funda devido a pisão no pé esquerdo, o goleiro Jean conseguiu participar sem restrições das atividades com o elenco e deve mesmo ser titular contra o Corinthians, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h deste sábado, no Morumbi.

O susto causado pelo pisão na quinta-feira deixou os tricolores apreensivos, já que Sidão recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, e não poderá ser utilizado no clássico. O cenário já era complicado porque Everton também levou o terceiro amarelo, Araruna foi expulso e Jucilei saiu machucado do confronto no Rio de Janeiro.

Jean soma apenas seis partidas pelo São Paulo. A última delas foi na estreia de Diego Aguirre como técnico do Tricolor, nas quartas de final do Campeonato Paulista, em 17 de março. Na ocasião, o goleiro falhou e o time do Morumbi perdeu por 1 a 0 para o São Caetano. Sidão voltou à equipe titular depois de se recuperar de lesão, se tornou capitão e não saiu mais.