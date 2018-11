Após telefonema, Doria planeja visita a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após conversa amistosa por telefone no início da semana, o candidato a governador João Doria (PSL) deve visitar Jair Bolsonaro (PSL) nesta sexta-feira (12) em sua casa, no Rio.

A viagem não está confirmada, segundo pessoas envolvidas na conversa, e depende de coincidência das agenda dos dois.

Flertando ainda no primeiro turno com o candidato do PSL, o tucano anunciou apoio publicamente ainda no dia da votação, domingo (7), depois de constatada a derrota de Geraldo Alckmin (PSDB).

Aliados de Bolsonaro, contudo, como o senador eleito Major Olímpio (PSL), rechaçaram reciprocidade.