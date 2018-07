Após terminar noivado com Chay Suede, Laura Neiva curte tarde com amigos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Laura Neiva, que na semana passada terminou o noivado com o ator Chay Suede, foi flagrada na tarde deste domingo (22) em um restaurante no Baixo Gávea, zona sul do Rio, acompanhada de dois amigos.

Chay Suede e Laura Neiva terminaram o relacionamento após quatro anos juntos, sem revelar o motivo. Eles estavam noivos com o casamento marcado para o dia 15 de dezembro. A cerimônia seria realizada em uma mansão no bairro de Santa Tereza, região central do Rio.

O ator, que interpreta o Ícaro da novela “Segundo Sol”, já tinha confidenciado aos mais próximos nos bastidores da trama que a cerimônia seria ao ar livre e a lista de convidados teria aproximadamente 350 nomes entre familiares e amigos dos atores.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme "Lascados", em 2013, e só começaram a namorar no ano seguinte.

Laura disse que revelaria o motivo do término do seu noivado com Chay Suede na peça "Cabaret Tá Na Rua", nesta sexta (20), no Rio, mas despistou em entrevista ao UOL.

Um dia após tornar público o fim do noivado, Chay usou sua conta no Twitter para negar um possível romance com a atriz Camila Lucciola, colega de elenco em "Segundo Sol". A informação que os dois estariam juntos foi publicada pelo jornal "Extra"