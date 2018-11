Após término de namoro, Bruna Marquezine será apresentadora em evento do Instituto Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com o término do namoro de Bruna Marquezine, 23, e Neymar, 26, a atriz será apresentadora em um evento promovido pelo instituto do jogador. A confirmação, publicada nas redes sociais do próprio Instituto Neymar, foi elogiada pelos fãs dos dois.

O coquetel que será apresentado pela atriz terá a participação do coro infantil Coração Jolie e acontecerá na próxima segunda-feira (26), na capital paulista. Toda a renda será revertida para a ONG IKMR que atende crianças refugiadas.

"Parabéns para Bruna e Neymar, mostrando maturidade e lutando por causas sociais tão importantes", afirmou um fã no Instagram. "Parabéns Instituto Neymar por engaja-se na causa da Bruna Marquezine, e voltem logo de uma vez", disse outro. "Eles são muito amigos, isso é importante", ressaltou outro.

Bruna confirmou o fim do namoro no mês passado, dizendo que a decisão partiu do jogador do PSG (Paris Saint-Germain). "Mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu", disse ela na ocasião. Eles estavam juntos desde dezembro de 2017, depois de algumas idas e vindas.

Dias depois, eles chegaram a postar mensagens apontadas pelos fãs como recados cifrados. Não sei como te explicar que você tem que se importar com as pessoas", escreveu a atriz. Já Neymar escreveu: "De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados".