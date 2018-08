Após tirar tumor do cérebro, funkeiro inicia quimioterapia 

Da redação

Três meses após retirar um tumor no cérebro, o funkeiro Matheus Sampaio Correa, o MC Pikachu, voltou ao hospital Cruz Azul, em São Paulo, para iniciar o tratamento de quimioterapia. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou vídeos na qual aparece se preparando para sua primeira sessão, e comentou: “A minha vida é uma dor… Que dor que eu tenho, onde eu tenho dor, pai?”, pergunta. Ele aparece acompanhado pelo pai e pela mãe e brinca com os possíveis efeitos colaterais do tratamento. “Rapaziada, já estou avisando aqui; se cair cabelo, cair sobrancelha na quimioterapia, vou lançar uma tatuagem na sobrancelha, um 13 e um poikachu. Fechou?”, diz ele. Além do tumor, o funkeiro tem hidrocefalia.

Autor de ‘O Senhor dos Anéis’



Livro inédito de J.R.R. Tolkien é lançado em português no Brasil

Uma nova geração de edições e livros de J.R.R. Tolkien (1892-1973) começou a chegar ontem às livrarias brasileiras: ‘A Queda de Gondolin’, livro inédito do autor, organizado e editado pelo filho Christopher Tolkien. O lançamento foi feito simultaneamente no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Nove cidades brasileiras receberam eventos para celebrar o lançamento daquele que provavelmente é o último livro inédito com escritos de Tolkien, autor da saga ‘O Senhor dos Anéis’. Christopher, o responsável pela obra do pai, está com 93 anos e afirma no prefácio que esse é seu último trabalho. O livro marca também o primeiro trabalho assinado por Tolkien no novo projeto da HarperCollins Brasil para a obra do escritor: dois livros biográficos já estão nas livrarias, mas a proposta da editora é lançar tudo que leva o nome dele na capa. Ainda em 2018, sai ‘Beren e Lúthien’ (inédito no Brasil); no primeiro de semestre de 2019 estão programados ‘O Silmarillion’, ‘Contos Inacabados’ e ‘As Cartas de J.R.R. Tolkien’; e no segundo, ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis’, todos com novas traduções.

Cinema



Dwayne Johnson será rei havaiano em filme que pode render um Oscar

O ator norte-americano Dwayne Johnson, conhecido também como The Rock, irá interpretar o rei Kamehameha I, que unificou as ilhas do Havaí em um único reino em 1782, no filme ‘The King’. A produção terá direção de Robert Zemeckis, de De Volta Para o Futuro e Forrest Gump, e roteiro de Randall Wallace, conhecido por escrever ‘Coração Valente’. Há uma conversa de bastidores em Hollywood que esse pode se tornar o primeiro filme na carreira do The Rock, acostumado a participar de longas de ação, a ser considerado para um Oscar.

Cinema

Alec Baldwin não participará mais do filme de origem do Coringa

Dias após o site Deadline confirmar que Alec Baldwin seria Thomas Wayne no filme de origem do Coringa, o ator norte-americano disse em entrevista para o jornal ‘USA Today’ que não vai mais participar da produção do diretor Todd Phillips por conta de conflito de agenda. “Eu não vou mais fazer esse filme”, disse Baldwin para o jornal. “Tenho certeza que existem pelo menos outros 25 caras que podem fazer esse papel”, completou. No Twitter, ele reafirmou que não está na produção. “Vou falar para ficar gravado, eu não fui contratado para participar do filme do Todd Phillips sobre o Coringa como uma espécie de Donald Trump. Não vai acontecer”, escreveu.

Níver do dia

Van Morrison

cantor e compositor britânico

73 anos