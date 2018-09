Após tragédia no Museu Nacional, inspeção predial é debatida em Curitiba

Da Redação Bem Paraná

O Crea-PR promove nesta quarta-feira (26) e quinta-feira (27) no UniBrasil Centro Universitário, em Curitiba, o workshop Comissão de Avaliação e Perícia – Manutenção e Inspeção Predial/Danos Ambientais e Legislação. Os objetivos são de levar ao público conceitos, métodos e em especial, a importância da formação profissional nos trabalhos de avaliações e perícias de engenharia. De acordo com o coordenador da Câmara de Avaliação e Perícia do Crea-PR, João Augusto Barão Michelotto, é importante manter o debate sobre inspeção e manutenção predial, ainda mais depois do evento no Museu Nacional.