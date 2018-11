Após três derrotas na NBA, Spurs vence o Warriors; Orlando Magica bate o Knicks

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O San Antonio Spurs venceu o Golden State Warrior, na noite deste domingo (18), pelo placar de 104 a 92, em partida da temporada regular da NBA.

Mesmo com a derrota, o destaque ficou para o ala Kevin Durant com os seus 26 pontos. Pelo Spurs, o ala-pivô LaMarcus consegui um duplo-duplo 24 pontos e 18 rebotes.

O Orlando Magic fez o seu jogo na noite e ganhou a partida contra New York Knicks por 131 a 117.

Outra grande equipe que jogou na NBA foi Portland Trail Blazers, que contou com a assistência do armador Damian Lillard com 40 pontos. A equipe bateu o Washington Wizards, em casa, pelo placar de 119 a 109.