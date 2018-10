Após Trump, secretário de Estado americano liga para Bolsonaro

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Depois de Donald Trump, foi a vez de o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ligar para Jair Bolsonaro. O contato ocorreu nesta segunda-feira (29), segundo Heather Nauert, porta-voz do departamento de Estado.

Os dois discutiram "a colaboração em questões prioritárias de política externa", como a Venezuela e o combate ao crime transnacional, e "formas de estreitar os laços econômicos entre os Estados Unidos e o Brasil."

Mais cedo, o órgão divulgou um comunicado no qual saudou o "forte compromisso do Brasil com a democracia".

"Os Estados Unidos e o Brasil compartilham uma parceria vibrante baseada em um comprometimento mútuo para promover a segurança, a democracia, a prosperidade econômica e os direitos humanos", afirmou a porta-voz.

"Como duas das maiores democracias e economias no mundo, nós estamos trabalhando juntas para enfrentar os desafios globais e regionais mais urgentes do século 21".