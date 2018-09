Após ultimato do centrão, Alckmin decide subir tom de ataques a adversários

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cobrado por aliados pela postura considerada morna, o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) concordou nesta terça-feira (18) com a necessidade de partir para o ataque para garantir uma vaga no segundo turno.

Até então refratário a fazer colocações mais agressivas, o tucano foi convencido de que o voto conservador continuará na órbita de Jair Bolsonaro (PSL) caso ele não suba o tom.

Após a publicação da reportagem, a campanha afirmou que não houve cobrança e que a decisão foi tomada no domingo (16) e apresentada aos aliados, que consentiram.

O receituário é o mesmo que ele já evidenciou nos últimos dias. Alertará para o que chama de risco de radicalismo de direita com Bolsonaro e populismo de esquerda com Fernando Haddad (PT). A forma é que, segundo aliados, mudará.

A previsão é que Alckmin não deixe que apenas propagandas eleitorais de sua coligação batam em Bolsonaro e no PT, mas ele próprio vá à televisão com a mensagem -que precisa ser exposta por ele de maneira mais clara e direta, na avaliação da campanha.

O tucano se encontrou, em São Paulo, com seu marqueteiro, Lula Guimarães, e líderes dos partidos de sua coligação, na segunda reunião dessa envergadura desde o início oficial da campanha.

Estavam presentes Valdemar Costa Neto, pelo PR, Marcos Pereira, do PRB, ACM Neto, do DEM, Guilherme Mussi e Aguinaldo Ribeiro, do PP, e Roberto Freire, do PPS. SD, PSD e PTB mandaram emissários de segundo escalão.

Nas palavras de ACM Neto, coordenador político da campanha, na saída da reunião, os dois eventos que travavam os debates políticos foram superados. "O futuro do Brasil não pode ficar entre uma facada e uma prisão", afirmou, referindo-se ao ataque a Bolsonaro e à tentativa do ex-presidente Lula de se candidatar, embora cumprindo pena.

É a senha para a decisão de retomar a desconstrução da candidatura do PSL, que foi atenuada depois do ataque em Juiz de Fora (MG).

O episódio deixou os oponentes "em compasso de análise", observou o prefeito de Salvador, afinal, "não era razoável que, enquanto um candidato estivesse lutando pela vida", fosse criticado. Agora, "é obvio que a razão precisa voltar à cena e não vamos deixar de expressar tudo o que precisa ser expressado em relação às fragilidades da candidatura de Jair Bolsonaro", afirmou.

Para Freire, "se não tivesse ocorrido o atentado, provavelmente você não estaria tendo que discutir agora, porque estava dando resultado".

O encontro também serviu como demonstração de força, em momento de insegurança. "Estamos animadíssimos", afirmou Pereira, do PRB.

ACM disse que os dirigentes estão "bastante seguros. Há tempo suficiente para virar o jogo". Para sustentar o argumento, o presidente do DEM mencionou que, em 2014, a esta altura da campanha, o candidato tucano, Aécio Neves, "estava fora do jogo".

Pesquisa Datafolha publicada em 19 de setembro daquele ano mostrava Dilma Rousseff (PT) à frente, com 37% da intenção de voto, Marina Silva (então PSB, hoje Rede), com 30% e Aécio com 17%.

A petista e o tucano foram para o segundo turno.

Neste ano, o quadro é mais embolado. Internado, Bolsonaro lidera com 26%, segundo pesquisa Datafolha da semana passada. Haddad tem 13%, empatado numericamente com Ciro Gomes (PDT). Alckmin registra 9% e Marina, 8%.

A consolidação de Bolsonaro na liderança deixou aliados de Alckmin assustados com a possibilidade de vitória no primeiro turno. Tucanos questionaram reservadamente se a a antecipação da defesa do voto útil não acabou por fortalecer o candidato do PSL, incensando o voto antipetista.

ACM Neto discorda. "Não há hipótese de acabar no primeiro turno, esqueça", rebateu. "Esta é a eleição mais pulverizada desde 1989." Para a campanha, a alta rejeição impede a vitória do capitão reformado.