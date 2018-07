Após viagem, Larissa Manoela lança coleção e recebe fãs em SP

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mal chegou de Fortaleza, Larissa Manoela, 17, nem teve tempo de desfazer as malas. A atriz recebeu muitos fãs mirins e adolescentes no lançamento da sua coleção para uma marca de roupas, nesta terça-feira (17), no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Ela desfilou com algumas peças e ainda atendeu aos pedidos de selfies.

Na segunda-feira (16), Larissa celebrou por ter ultrapassado 15 milhões de seguidores no Instagram.

"Ninguém mede minha felicidade nesse momento! Sorriso na cara e coração cheio! Agradeço demais a todos vocês pelo carinho, sem vocês eu nada seria. Juntos vamos muito mais além! Eu por vocês e vocês por mim", comemorou ela, direto de Fortaleza.