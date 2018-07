Após viver mulher de Edir Macedo no cinema, atriz será Maria Madalena em 'Jesus'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após viver Ester, mulher de Edir Macedo no filme “Nada a Perder" (2018), Day Mesquita se prepara para interpretar a personagem mais complexa de sua carreira. A atriz será Maria Madalena em “Jesus”, nova novela que estreia dia 24 às 20h45, na Record, e que vai contar a história do filho de Deus. Day diz que ficou surpresa e feliz quando recebeu o convite para interpretar a mulher mais controversa da Bíblia.

“Fiquei emocionada, arrepiada. É uma personagem muito importante. Fui tentando entender essa mulher e vi que tem muitas histórias equivocadas em torno dela, que não são reais. Li livros e assisti filmes para conhecer a verdade sobre Maria Madalena”, conta Day à reportagem.

Na novela, a jovem é viúva de um romano e se envolve com Petronius (Fernando Pavão). Em Jerusalém, ela encontra Jesus, que a livra de sete demônios, e se torna uma das discípulas mais fiéis dele. Madalena acompanha os sofrimentos, os julgamentos e a morte de Jesus na cruz.

Day fez parte da equipe que viajou para Marrocos para gravar as cenas de crucificação de Jesus, que será interpretado por Dudu Azevedo. Ela ficou hospedada na região de Ouarzazate, que já serviram de cenários para grandes produções como o filme “Gladiador” e “Game os Thrones”.

“O elenco está muito unido e com muita vontade de fazer. O clima harmonioso que se instaurou nessa novela é diferente de tudo que já vivi”, afirma.

Destemida e com anseio de conquistar sua liberdade, Maria Madalena passará por diversos conflitos na trama. A atriz acredita que o público irá se identificar com a história contada.

“O público vai se identificar e torcer para essa mulher. Jesus prega o amor, a fé e o respeito e isso é tudo que ela acredita. Estou me identificando demais com a personagem. Independentemente de religião, todos conhecem a história de Jesus e a novela vai trazer essa proximidade com o público”, afirma Day Mesquita, que já atuou em outras produções bíblicas como “Milagre de Jesus”, “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”.