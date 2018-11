Após votar, Boulos diz confiar em 2º turno e que Bolsonaro 'não tem moral nenhuma'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato do PSOL à Presidência, Guilherme Boulos voltou a criticar Jair Bolsonaro após votar em São Paulo, no prédio da PUC, na zona oeste da capital.

Boulos, que foi acompanhado da mulher e de suas duas filhas, foi recebido no local por militantes e candidatos a cargos legislativos do PSOL.

Questionado sobre um possível apoio ao PT em caso de segundo turno, Boulos deixou clara sua oposição ao candidato do PSL.

"Vamos esperar a apuração das urnas, mas sempre estivemos nas ruas para barrar o atraso. Ele não, ele jamais", disse o candidato, que também afirmou confiar que haverá um segundo turno.

"Tem gente que se coloca como novo e está lá há 27 anos. Comprou mais imóvel do que aprovou projeto. Tinha assessora-fantasma até outro dia. O Bolsonaro quer pagar de moralista, mas não tem moral nenhuma", disse.

Boulos deverá passar o dia com a família e acompanhar a apuração dos votos ao lado de militantes do PSOL e do PCB.