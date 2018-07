Aposentadoria pela regra 85/95 dá R$ 679 a mais por mês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fórmula 85/95, que dá ao segurado a opção de fugir do fator previdenciário e se aposentar com benefício integral, completou três anos no mês passado.

E quem consegue esperar pela regra mais vantajosa recebe, em média, R$ 679,38 a mais.

O 85/95 começou a valer em 18 de junho de 2015. Desde então, 222.056 aposentados no estado de São Paulo conseguiram benefício maior.

A regra é usada para fugir do desconto do fator previdenciário e garante a aposentadoria integral. A quem, na soma da idade com o tempo de contribuição, atinge 85 (mulheres) e 95 pontos (homens).

Segundo dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o valor médio dos benefícios com 85/95 em 3 anos ficou em R$ 2.644,82.

Já as aposentadorias por tempo de contribuição com o fator foram, no ano passado, de R$ 1.965,44, em média.

Com o 85/95, o segurado ganha 34,5% a mais.