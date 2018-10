Aposta da Grande SP fatura mais de R$ 14 milhões em concurso da Timemania

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.248 da Timemania. O bilhete de São Bernardo do Campo (SP) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 14.801.527,13. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em Jequié (BA), foram os seguintes: 21, 22, 28, 63, 66, 70 e 73. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 120 mil.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 14.801.527,13

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 44.275,90

5 números acertados - 311 apostas ganhadoras, R$ 1.016,90

4 números acertados - 6525 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 61880 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - VILLA NOVA/MG - 11141 apostas ganhadoras, R$ 5,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.808 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em São Paulo, foram os seguintes: 19, 32, 41, 66 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 1,2 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 37 apostas ganhadoras, R$ 8.210,20

Terno - 3 números acertados - 2950 apostas ganhadoras, R$ 154,85

Duque - 2 números acertados - 88013 apostas ganhadoras, R$ 2,85

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.856 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em Jequié (BA), foram os seguintes: 1º sorteio - 11, 15, 32, 37, 41 e 42; 2º sorteio - 10, 11, 16, 23, 30 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 1,45 milhão.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 2.853,67

Quadra - 4 números acertados - 573 apostas ganhadoras R$ 96,75

Terno - 3 números acertados - 10946 apostas ganhadoras R$ 2,53

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 2.568,31

Quadra - 4 números acertados - 701 apostas ganhadoras R$ 79,09

Terno - 3 números acertados - 13350 apostas ganhadoras R$ 2,07