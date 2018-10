Aposta de Minas Gerais fatura quase R$ 2 milhões em prêmio da Lotofácil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.728 da Lotofácil. O bilhete de Abre Campo (MG) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.905.592,45. Os números sorteados nesta quarta-feira (24), em Jequié (BA), foram os seguintes: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21 e 22. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.905.592,45

14 acertos - 324 apostas ganhadoras, R$ 1.809,68

13 acertos - 14797 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 210554 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1007593 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.809 da Quina. O bilhete de Ponta Grossa (PR) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.240.494,07. Os números sorteados nesta quarta-feira (24), em São Paulo, foram os seguints: 06, 18, 55, 57 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.240.494,07

Quadra - 4 números acertados - 68 apostas ganhadoras, R$ 5.435,79

Terno - 3 números acertados - 5072 apostas ganhadoras, R$ 109,58

Duque - 2 números acertados - 128303 apostas ganhadoras, R$ 2,38

FEDERAL

A Caixa também divulgou nesta quarta-feira (24) os números do sorteio 5330 da Loteria Federal, realizado em Jequié (BA). Confira:

1º bilhete - 39663 - 350.000,00

2º bilhete - 15478 - 18.000,00

3º bilhete - 71303 - 15.000,00

4º bilhete - 10966 - 12.000,00

5º bilhete - 18809 - 10.023,00