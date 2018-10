Aposta de pernambuco ganha R$ 2 milhões em prêmio da Quina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.793 da Quina. O bilhete de Caruaru (PE) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.165.652,37. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 09, 21, 31, 70 e 73. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.165.652,37

Quadra - 4 números acertados - 60 apostas ganhadoras, R$ 7.136,34

Terno - 3 números acertados - 4420 apostas ganhadoras, R$ 145,67

Duque - 2 números acertados - 121001 apostas ganhadoras, R$ 2,92

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.240 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), foram os seguintes: 09, 48, 64, 66, 74, 75 e 79. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 11,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 27.184,06

5 números acertados - 234 apostas ganhadoras, R$ 995,75

4 números acertados - 4876 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 48733 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - CRICIÚMA/SC - 11570 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.848 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (4), em Itapiranga (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 02, 06, 18, 28, 31 e 32; 2º sorteio - 06, 07, 12, 21, 37 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 10 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 49 apostas ganhadoras R$ 3.122,32

Quadra - 4 números acertados - 2090 apostas ganhadoras R$ 83,66

Terno - 3 números acertados - 39212 apostas ganhadoras R$ 2,22

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 49 apostas ganhadoras R$ 2.810,08

Quadra - 4 números acertados - 2399 apostas ganhadoras R$ 72,88

Terno - 3 números acertados - 43596 apostas ganhadoras R$ 2,00