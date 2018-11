Aposta de São Paulo fatura R$ 2 milhões em sorteio da Lotofácil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.735 da Lotofácil. O bilhete de São Paulo vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.160.047,21. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em Manhumirim (MG), foram os seguintes: 01, 02, 03, 06, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 2.160.047,21

14 acertos - 652 apostas ganhadoras, R$ 1.456,24

13 acertos - 17668 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 198113 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1106768 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.822 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em Manhumirim (MG), foram os seguintes: 40, 52, 54, 66 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 69 apostas ganhadoras, R$ 7.559,70

Terno - 3 números acertados - 5431 apostas ganhadoras, R$ 144,42

Duque - 2 números acertados - 146151 apostas ganhadoras, R$ 2,95

LOTOMANIA

Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.917 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (9), em São Paulo, foram os seguintes: 00, 01, 03, 05, 08, 20, 30, 33, 38, 49, 50, 52, 59, 61, 70, 78, 83, 90, 97 e 99. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 748.648,88

19 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 16.702,31

18 números acertados - 201 apostas ganhadoras, R$ 964,50

17 números acertados - 1654 apostas ganhadoras, R$ 82,04

16 números acertados - 9075 apostas ganhadoras, R$ 14,95

15 números acertados - 33080 apostas ganhadoras, R$ 4,10

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 108.565,08