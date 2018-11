Aposta de SP leva o prêmio de mais de R$ 69 milhões na Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta de Indaiatuba, em SP, acertou as seis dezenas do concurso 2100 Mega-Sena sorteadas neste sábado (24) em Campos Belos (GO). O bilhete premiado vai receber o prêmio de R$ 69.186.484,11.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 3 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram: 01, 10, 11, 13, 35 e 49.

Confira o rateio:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 69.186.484,11

Quina - 5 números acertados - 266 apostas ganhadoras, R$ 17.704,75

Quadra - 4 números acertados - 15.540 apostas ganhadoras, R$ 432,93

QUINA

O concurso 4834 da Quina acumulou e deve pagar R$ 4,2 milhões no próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 09, 21, 47, 77 e 80. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 78 apostas ganhadoras, R$ 5.603,08

Terno - 3 números acertados - 6.120 apostas ganhadoras, R$ 107,38

Duque - 2 números acertados - 147.182 apostas ganhadoras, R$ 2,45

TIMEMANIA

Também não houve ganhador no concurso 1261 da Timemania. Os números sorteados foram: 07, 19, 41, 60, 72, 76 e 79. O "time do coração" foi o Santos/SP. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 17.370,96

5 números acertados - 158 apostas ganhadoras, R$ 628,24

4 números acertados - 2.844 apostas ganhadoras, R$ 6,00 0

3 números acertados - 27.004 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Santos/SP - 23.580 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Não houve vencedor em nenhum dos dois sorteios do concurso 1869 da Dupla-Sena. Veja as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 09, 12, 28, 37, 39 e 49

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras R$ 5.041,66

Quadra - 4 números acertados - 716 apostas ganhadoras R$ 80,47

Terno - 3 números acertados - 13.847 apostas ganhadoras R$ 2,08

2º sorteio - 10, 14, 22, 26, 35 e 37

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 2.835,93

Quadra - 4 números acertados - 689 apostas ganhadoras R$ 83,62

Terno - 3 números acertados- 13.496 apostas ganhadoras R$ 2,13

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os bilhetes do concurso 05339 da Loteria Federal. Veja os principais prêmios:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 09436 - 700.000,00

2º - 20033 - 28.000,00

3º - 38724 - 26.000,00

4º - 51352 - 22.000,00

5º - 54112 - 20.040,00