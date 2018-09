Aposta de Vitória leva mais de R$ 2 milhões em sorteio da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.082 da Mega-Sena. O bilhete de Vitória (ES) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.420.701,10. Os números sorteados nesta quarta-feira (26), em Palmas (PR), foram os seguintes: 06, 25, 33, 42, 48 e 49. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 29, é de R$ 3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.420.701,10

Quina - 5 números acertados - 32 apostas ganhadoras, R$ 41.065,46

Quadra - 4 números acertados - 2640 apostas ganhadoras, R$ 711,09

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.786 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (26), em São Paulo, foram os seguintes: 09, 18, 57, 66 e 79. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 27, é de R$ 5,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 81 apostas ganhadoras, R$ 6.546,82

Terno - 3 números acertados - 7748 apostas ganhadoras, R$ 102,92

Duque - 2 números acertados - 188728 apostas ganhadoras, R$ 2,32

LOTOFÁCIL

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.716 da Lotofácil. Os números sorteados nesta quarta-feira (26), em Palmas (PR), foram os seguintes: 01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 28, é de R$ 4,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - Não houve acertador

14 acertos - 371 apostas ganhadoras, R$ 1.533,20

13 acertos - 15517 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 201660 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1112582 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

A Caixa também divulgou nesta quarta-feira (26) os números do sorteio 5322 da Loteria Federal, realizado em São Paulo. Confira:

1º bilhete - 62021 - 350.000,00

2º bilhete - 28829 - 18.000,00

3º bilhete - 81208 - 15.000,00

4º bilhete - 84287 - 12.000,00

5º bilhete - 62599 - 10.023,00