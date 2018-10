Aposta do interior de SP leva R$ 2 milhões em prêmio da Quina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.807 da Quina. O bilhete de Presidente Prudente (SP) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.104.788,37. Os números sorteados nesta segunda-feira (22), em São Paulo, foram os seguintes: 06, 16, 24, 56 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.104.788,37

Quadra - 4 números acertados - 98 apostas ganhadoras, R$ 4.161,56

Terno - 3 números acertados - 6510 apostas ganhadoras, R$ 94,20

Duque - 2 números acertados - 146047 apostas ganhadoras, R$ 2,30

LOTOFÁCIL

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.727 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 1.108.458,91. Os números sorteados nesta segunda-feira (22), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.108.458,91

14 acertos - 327 apostas ganhadoras, R$ 2.086,02

13 acertos - 13021 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 163677 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 952328 apostas ganhadoras, R$ 4,00