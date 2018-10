Aposta do Pará leva o prêmio de mais de R$ 27 milhões da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta de Marabá (PA) acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2.087 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 27.364.769,44. Os números sorteados neste sábado (13), em Joaçaba (SC), foram os seguintes: 02, 18, 19, 23, 34 e 53. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 2,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 27.364.769,44

Quina - 5 números acertados - 52 apostas ganhadoras, R$ 41.598,96

Quadra - 4 números acertados - 4898 apostas ganhadoras, R$ 630,91

QUINA

Uma apostada de União da Vitória (PR) acertou as cinco dezenas do concurso 4.800 da Quina e levou sozinho o prêmio de R$ 5.805.887,22. Os números sorteados neste sábado (13) foram os seguintes: 08, 26, 56, 61 e 72. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.805.887,22

Quadra - 4 números acertados - 61 apostas ganhadoras, R$ 8.223,59

Terno - 3 números acertados - 5940 apostas ganhadoras, R$ 126,99

Duque - 2 números acertados - 148551 apostas ganhadoras, R$ 2,79

LOTOFÁCIL

Seis apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.723 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 272.156,13. Os números sorteados neste sábado (13) foram os seguintes: 01, 02, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 e 22. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 15, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 272.156,13

14 acertos - 440 apostas ganhadoras, R$ 1.631,30

13 acertos - 13684 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 178170 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 884994 apostas ganhadoras, R$ 4,00

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.244 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (13), em Joaçaba (SC), foram os seguintes: 14, 22, 32, 35, 39, 40 e 75. O time do coração foi o Bahia (BA). O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 12,9 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 23.107,05

5 números acertados - 198 apostas ganhadoras, R$ 833,58

4 números acertados - 3960 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 36851 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Bahia (BA) - 25496 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 1.852 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (13), em Joaçaba (SC) , foram os seguintes: 1º sorteio - 10, 14, 16, 20, 28 e 34; 2º sorteio - 03, 06, 07, 13, 14 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 700 mil.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 5.070,00

Quadra - 4 números acertados - 390 apostas ganhadoras R$ 89,14

Terno - 3 números acertados - 7752 apostas ganhadoras R$ 2,24

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 1.711,13

Quadra - 4 números acertados - 688 apostas ganhadoras R$ 50,53

Terno - 3 números acertados - 11810 apostas ganhadoras R$ 1,47

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (13) os números do sorteio 5327 da Loteria Federal, realizado em Joaçaba (SC). Confira:

1º bilhete - 16145 - 450.000,00

2º bilhete - 76147 - 23.000,00

3º bilhete - 37912 - 20.000,00

4º bilhete - 07820 - 18.400,00

5º bilhete - 75574 - 15.075,00