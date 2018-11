Aposta única leva R$ 5,5 milhões na Lotomania

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.916 da Lotomania, sorteado nesta terça-feira (6), em Manhumirim (MG). Os números sorteados foram: 03, 16, 17, 26, 31, 33, 36, 42, 43, 52, 55, 59, 61, 69, 71, 75, 86, 89, 94, 99. O próximo sorteio, com prêmio previsto em R$ 600 mil, será na sexta-feira (9). Confira o rateio:

20 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.562.931,99

19 números acertados - 35 apostas ganhadoras, R$ 7.884,03

18 números acertados - 376 apostas ganhadoras, R$ 655,25

17 números acertados - 3.002 apostas ganhadoras, R$ 57,44

16 números acertados - 11.387 apostas ganhadoras, R$ 15,14

15 números acertados - 36.306 apostas ganhadoras, R$ 4,75

0 acertos - Não houve acertador

QUINA

O concurso 4.819 da Quina acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 2 milhões para o próximo sorteio, nesta quarta (7). Os números sorteados foram: 09, 16, 21, 55, 80. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 127 apostas ganhadoras, R$ 3.109,72

Terno - 3 números acertados - 5.680 apostas ganhadoras, R$ 104,55

Duque - 2 números acertados - 137.489 apostas ganhadoras, R$ 2,37

TIMEMANIA

O concurso 1.254 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 02, 16, 19, 25, 62, 71, 75. O time do coração foi o Olaria-RJ. O prêmio para o próximo concurso, na quinta-feira (8), deve ser de R$ 1,8 milhão. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 36.883,33

5 números acertados - 119 apostas ganhadoras, R$ 885,55

4 números acertados - 2.339 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 23.697 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: OLARIA/RJ - 4.073 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.862 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na quinta-feira (8), é de R$ 850 mil. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios:

1º sorteio - 01, 05, 14, 15, 30, 41

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras R$ 4.902,58

Quadra - 4 números acertados - 562 apostas ganhadoras R$ 89,72

Terno - 3 números acertados - 11.001 apostas ganhadoras R$ 2,29

2º sorteio - 03, 07, 13, 19, 29, 36

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras R$ 2.206,16

Quadra - 4 números acertados - 1.072 apostas ganhadoras R$ 47,03

Terno - 3 números acertados - 17.094 apostas ganhadoras R$ 1,47