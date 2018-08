Apostador de Maringá leva prêmio de R$ 1,1 milhão do Dia de Sorte

Redação Bem Paraná com assessoria

Um apostador de Maringá, norte do Paraná a 436 quilômetros de Curitiba, levou o prêmio de R$ 1,1 milhão do Dia de Sorte. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo Dia de Sorte, o resultado do concurso 0043, foi: 04,07,17, 18, 27, 28 e 31. O mês de sorte foi Abril.

O próximo sorteio do Dia de Sorte será nesta quinta-feira e o prêmio é de R$ 500 mil.

Para jogar no Dia de Sorte o apostador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 " Mês da Sorte". São sorteados sete números e um "Mês de Sorte" por concurso. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com 2 números, custa R$ 2 e a máxima, com 15 sai por R$ 12,8 mil.