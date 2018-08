Apostador de São Paulo fatura R$ 35 milhões em sorteio da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.066 da Mega-Sena. O bilhete de São Paulo vai render ao ganhador o prêmio de R$ 35.155.103,28. Os números sorteados nesta quarta-feira (8), em Ribeirão dos Índios (SP), foram os seguintes: 06, 25, 27, 35, 45 e 55. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 11, é de R$ 3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 35.155.103,28

Quina - 5 números acertados - 104 apostas ganhadoras, R$ 27.320,77

Quadra - 4 números acertados - 7345 apostas ganhadoras, R$ 552,63

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.745 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (8), em São Paulo, foram os seguintes: 14, 32, 48, 55 e 61. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 9, é de R$ 17,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 173 apostas ganhadoras, R$ 5.730,86

Terno - 3 números acertados - 11744 apostas ganhadoras, R$ 126,94

Duque - 2 números acertados - 293334 apostas ganhadoras, R$ 2,79