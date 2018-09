Apostador de São Paulo ganha R$ 13,5 milhões em sorteio da Quina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador de São Paulo (SP) acertou as cinco dezenas do concurso 4777 da Quina, realizado neste sábado (15) em Serra Negra (SP), e levou o prêmio de R$ 13.541.890,56. Os números sorteados foram: 02, 03, 33, 49 e 76. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 13.541.890,56

Quadra - 4 números acertados - 160 apostas ganhadoras, R$ 5.212,46

Terno - 3 números acertados - 12343 apostas ganhadoras, R$ 101,60

Duque - 2 números acertados - 304996 apostas ganhadoras, R$ 2,26

MEGA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2078 da Mega-Sena, realizado neste sábado (15) em Serra Negra (SP). Os números sorteados foram 02, 11, 15, 30, 36 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 26 apostas ganhadoras, R$ 58.827,22

Quadra - 4 números acertados - 2715 apostas ganhadoras, R$ 804,79

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1232 da Timemania, realizado neste sábado (15) em Serra Negra (SP). Os números sorteados foram 26, 56, 57, 60, 61, 62 e 79. O time do coração foi o Inter Limeira (SP). O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 7,8 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 38.309,10

5 números acertados - 197 apostas ganhadoras, R$ 833,41

4 números acertados - 3278 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 32326 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - INTER LIMEIRA/SP - 8591 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1840 da Dupla-Sena, sorteado neste sábado em Serra Negra (SP), também acumulou. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 6,1 milhões. Confira os números sorteados e o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Números: 12, 18, 22, 31, 37 e 49

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras R$ 3.780,81

Quadra - 4 números acertados - 1088 apostas ganhadoras R$ 79,42

Terno - 3 números acertados - 20176 apostas ganhadoras R$ 2,14

Premiação - 2º Sorteio

Números: 03, 04, 21, 28, 42 e 46

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 22 apostas ganhadoras R$ 3.093,40

Quadra - 4 números acertados - 1079 apostas ganhadoras R$ 80,09

Terno - 3 números acertados - 20645 apostas ganhadoras R$ 2,09

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (15) os números do sorteio 5319 da Loteria Federal, realizado em Serra Negra (SP). Confira:

1º bilhete - 68101 - 1.350.000,00

2º bilhete - 39414 - 20.000,00

3º bilhete - 08551 - 18.000,00

4º bilhete - 03699 - 17.000,00

5º bilhete - 43247 - 15.008,00