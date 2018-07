Apostador fatura mais de R$ 6 milhões em sorteio da Quina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.723 da Quina, realizado nesta sexta-feira (13), em São Miguel do Oeste (SC), e levou o prêmio de R$ 6.081.822,47. Os números sorteados foram: 08. 20, 31, 40 e 41. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 600.000,00.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 6.081.822,47

Quadra - 4 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 7.546,43

Terno - 3 números acertados - 7710 apostas ganhadoras, R$ 117,74

Duque - 2 números acertados - 174029 apostas ganhadoras, R$ 2,86

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.883 da Lotomania, realizado nesta sexta-feira (13) em São Miguel do Oeste (SC). Os números sorteados foram os seguintes: 01, 08, 13, 18, 26, 31, 37, 38, 39, 42, 47, 49, 52, 53, 57, 63, 67, 70, 73 e 83. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 1.000.000,00.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 41.383,84

18 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 1.410,29

17 números acertados - 1070 apostas ganhadoras, R$ 120,86

16 números acertados - 6541 apostas ganhadoras, R$ 19,77

15 números acertados - 27717 apostas ganhadoras, R$ 4,66

0 acertos - Não houve acertador

LOTOFÁCIL

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.688 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (13) em São Miguel do Oeste (SC). Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 19, 21, 22, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 5 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - Não houve acertador

14 acertos - 410 apostas ganhadoras, R$ 1.523,65

13 acertos - 15491 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 185881 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1036429 apostas ganhadoras, R$ 4,0