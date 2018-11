Apple deve lançar serviço de streaming no início de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple deve lançar um serviço de streaming semelhante à Netflix e ao Amazon Prime Video no primeiro semestre de 2019.

A informação é do site The Information, que ouviu três pessoas que, de acordo com a página, conhecem os planos estratégicos da Apple.

Um porta-voz da empresa se recusou a confirmar as informações.

Segundo o site, o site terá início no primeiro semestre de 2019 nos Estados Unidos. Após alguns meses, começa a operação internacional do serviço, que deve chegar a pelo menos cem países.

A Netflix está disponível para usuários de cerca de 190 países -entre as exceções, estão China, Coreia do Norte e Síria.

Segundo o site da Amazon, o serviço Prime Video pode ser utilizado em pelo menos 200 países.

De acordo com a Ampere Analytics, a Austrália é o país com maior proporção de residências usando streaming como principal serviço de TV, com 17%. No Brasil, o percentual é de 8%, inferior à média global de 9%.