Apps já têm o triplo das viagens de táxi na Grande SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para cada viagem de táxi na Grande SP, existem outras três feitas por meio de aplicativo de transporte, como Uber, 99 e Cabify. O dado consta da prévia da recente pesquisa Origem Destino, do Metrô, relativa a 2017.

Como o estudo anterior é de 2007, esta é a primeira vez que o impacto dos aplicativos em viagens na região é medido. É também, até agora, o dado mais preciso sobre a presença desses veículos nas ruas de São Paulo, uma vez que as empresas do ramo não revelam a quantidade de corridas e de motoristas cadastrados.

Até mesmo a Prefeitura de São Paulo tem acesso limitado a essas informações, que são sigilosos por causa da concorrência entre empresas.

Segundo a pesquisa Origem Destino, são 113 mil viagens de táxi por dia, contra 362 mil de aplicativos. O número pode ser ainda maior, já que pela metodologia do estudo não são contabilizados deslocamentos de passageiros de aplicativos que em seguida tenham acessado modais de maior capacidade, como trens, metrô e ônibus.

As empresas do setor dizem ter estações de trens e metrôs, por exemplo, como principais pontos de início ou término de viagens.

Embora os trajetos feitos de táxi tenham ficado bem abaixo dos com os novos aplicativos, os taxistas viram aumentar o número de deslocamentos, em relação a 2007.

Se naquele ano a pesquisa contabilizou 90,7 mil viagens por dia, em 2017 esse número subiu 24%, chegando a 112,9 mil deslocamentos diários na Grande São Paulo.

O Metrô credita este aumento principalmente à chegada de aplicativos dedicados exclusivamente a corridas de táxis, aproximando o taxista do passageiro e eventualmente concedendo descontos. Desde 2007 também houve flexibilização das tarifas de táxis na capital paulista.

Saber qual o número de viagens feitas por táxis e carros por aplicativos em São Paulo é o primeiro passo para entender o impacto destes deslocamentos na mobilidade e no trânsito.

Diferentes cidades americanas como São Francisco, Chicago e Nova York já se preocupam com o tema. Resta compreender com que modais os aplicativos competem: com o transporte individual ou com o transporte coletivo.