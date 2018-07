Aprenda a identificar um boato ou notícia falsa na internet

Do blog Personal Nerd

A News Media Association (NMA), do Reino Unido defendeu na quinta (9) uma investigação urgente do Google e Facebook, por estimular a disseminação de notícias falsas. A dinâmica das redes sociais faz uma notícia se espalhar rapidamente na internet. Se for polêmica, então… O problema é que isso vale tanto para notícias verdadeiras como falsas. Você sabe identificar uma notícia falsa antes de espalhar?

Espalhar boatos na internet, além de improdutivo, pode colocar a vida de pessoas em risco! Como a de Carlos Luiz Batista. Uma mensagem, acompanhada de sua foto, dizia que ele era estuprador e sequestrador de crianças. A essa altura, a história pode até ser desmentida, mas o boato continuará se espalhando. O rapaz continua recebendo ameaças e tem medo de sair de casa. Em 2014, Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte no Guarujá, litoral paulista, depois de ser acusada, em boatos em redes sociais, de que estuprava e sequestrava crianças.

Você pode até ter tido uma boa intenção ao espalhar uma (falsa) notícia, mas como diz o velho ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Que tal aprender algumas práticas que lhe ajudarão a filtrar melhor o conteúdo da notícia e saber se vale a pena compartilhá-la?

