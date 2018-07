Apresentado, Luis Enrique diz que seleção da Espanha tem muito a melhorar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Enrique foi apresentado como novo técnico da seleção da Espanha nesta quinta-feira (19). O comandante, que assinou um contrato de dois anos, agradeceu a oportunidade e disse que a equipe tem muito a melhorar.

"É preciso respeitar o que os outros treinadores fizeram, mas há muitas mudanças táticas que podem ser feitas. No nível tático, há muitas coisas para melhorar", falou o novo treinador da Espanha em coletiva de imprensa.

Sem clube desde que deixou o Barcelona após a temporada 2016-17, Luis Enrique foi contratado pela Real Federação Espanhola de Futebol após a participação da seleção nacional na Copa do Mundo.

A Espanha fez um Mundial abaixo das expectativas ao passar da primeira fase com uma vitória e dois empates e foi derrotada nos pênaltis pela Rússia nas oitavas de final. Luis Enrique acredita que pode reverter o quadro da seleção e exaltou os jogadores.

"Temos uma seleção de alto nível, com jogadores com um futuro esperançoso. Seguiremos sendo protagonistas com a bola, mas dando nuances e melhorando as coisas. Os últimos resultados não foram bons. Não vamos fazer uma revolução, mas vai haver uma evolução. Tentaremos ser os mais justos possíveis", destacou Luis Enrique.