Apresentador de TV Ratinho, pai de Ratinho Jr, declara apoio a Bolsonaro

O apresentador de televisão, Carlos Massa, o Ratinho, pai do deputado estadual e candidato ao governo do Estado, Ratinho Júnior, divulgou vídeo anunciando sua participação em uma carreata no Espírito Santo em favor do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (RJ).

No vídeo, Ratinho pai convoca eleitores para o evento, marcado para o próximo dia 24, que terá a participação do senador Magno Malta (PR/ES), que chegou a ser cotado para vice de Bolsonaro. "O Brasil não é de outra cor. Nossa bandeira é verde amarela. O Brasil é nosso e não vamos entregá-lo a ninguém", afirma o apresentador.

Oficialmente, o PSD de Ratinho Jr integra a coligação que apoia a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência. O candidato e filho do apresentador, porém, havia anunciado publicamente a intenção de apoiar a candidatura do senador Alvaro Dias, do Podemos, à presidência. O Podemos integra a coligação de Ratinho Jr no Paraná, tendo lançado o professor Oriovisto Guimarães como candidato ao Senado na chapa do deputado do PSD.

Assista o vídeo de Ratinho pai abaixo:

