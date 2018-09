Apresentadora Geovanna Tominaga se casa com advogado em cerimônia íntima no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Geovanna Tominaga, 38, se casou com o advogado Eduardo Machado Duarte em uma cerimônia íntima realizada na tarde desta sexta-feira (7) em um hotel do Rio de Janeiro.

"Nosso momento mais íntimo e cheio de amor. Meu coração está cheio de alegria!", comemorou ela nas redes sociais.

A cerimônia aconteceu no hotel Sheriton Grand Rio. Já a lua de mel do casal, que está junto há cerca de seis anos, será em Portugal. "Ainda não conhecemos o país que todos os amigos falam tão bem. Serão duas semana viajando pelo norte até Santiago de Compostela, na Espanha", contou Geovanna à revista Quem.

Geovanna, que iniciou sua carreira como assistente de palco da Angélica, no programa "Clube da Criança", exibido na extinta TV Manchete, recebeu os parabéns da apresentadora pelas redes sociais. "Que Deus abençoe essa união! Sejam felizes", afirmou no Instagram.

Na Globo, Geovanna atuou como repórter do Mais Você e do Vídeo Show. Foi nesta última atração, em 2009, que ela viveu um episódio que impulsionou sua fama, quando Susana Vieira, a entrevistada, tomou o microfone de sua mão. "Não tenho paciência com quem está começando", disse a atriz na ocasião.

Em abril deste ano, Geovanna venceu a terceira edição do Dancing Brasil, competição de dança entre famosos apresentada por Xuxa na Record, o que lhe rendeu um prêmio de R$ 500 mil.