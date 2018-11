Apresentadora Mariana Ferrão deixa o quadro Dança dos Famosos

Folhapress

BEATRIZ FIALHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, teve mais um eliminado. Após apresentar a coreografia de passo doble neste domingo (25) Mariana Ferrão deixou a disputa por um décimo de diferença de Danton Mello, que continua na competição com 68,9 pontos.

Na bancada do júri artístico estavam Viviane Araújo, campeã do quadro em 2015, Nicolas Prattes, que já participou da competição e Sônia Racy, colunista do Estadão. Já no júri técnico estava o coreógrafo J.C. Violla e a bailarina Márcia Jaqueline, que avaliaram criticamente as coreografias.

Dentre as apresentações da noite, a de Dani Calabresa e Leo Jaime tiveram as melhores notas. Leo recebeu dez de todos os jurados mas teve uma nota menor do público e da plateia, ficando em segundo lugar.

O que chamou a atenção, no entanto, foram os comentários do júri técnico sobre a apresentação do cantor. "Entre vocês dois tem um terceiro personagem: a sua barriga", disse J.C. Violla. "O que eu acho interessante é que ele [Leo] não se acanha, não disfarça, isso não atrapalha [...] Ele é a antítese do tipo físico para dançar passo doble. Esse é um exemplo muito bom, porque mostra que qualquer pessoa pode dançar", completou o coreógrafo.

Alguns internautas, no entanto, criticaram as notas dadas pelos jurados para Leo em comparação ao desempenho de outras duplas. "Léo Jaime é um exemplo de superação e de que qualquer um pode dançar, mas daí ganhar notas mais altas que Mariana Ferrão, que arrasou, só mostra de como o Dança Dos Famosos virou 'Superação dos Famosos'", comentou um espectador.

"A Bia foi melhor que o Leo e levou 9.7, no final o carisma e a 'superação' dele sempre valem mais que a dança", acrescentou uma fã.

Na próxima semana, Dani Calabresa, Leo Jaime, Bia Arantes, Erika Januza e Danton Mello se apresentarão no ritmo de samba.