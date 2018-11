Apresentadora Patrícia Abravanel está grávida do terceiro filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase nove meses depois do nascimento de Jane, Patrícia Abravanel afirmou nesta terça-feira (9) que está grávida de um menino. A apresentadora informou que a criança deve nascer em abril de 2019, o que sugere que ela está grávida de três meses.

Casada com o deputado federal Fábio Faria (PSD), que foi reeleito com 70.350 votos pelo estado do Rio Grande do Norte, Patrícia é mãe de Jane, de nove meses, e de Pedro, de quatro anos. O anúncio da gravidez foi feito pelas redes sociais da apresentadora.

Filha número 4 do dono do SBT Silvio Santos, Patrícia Abravanel afirmou que desde o nascimento da filha já pensava em ser mãe novamente. Às vezes, segundo a apresentadora, lhe vinha alguns pensamentos de que isso não aconteceria, bem como um "friozinho o na barriga".

"Mas colocava essa vontade nas minhas orações e claro que treinava sem tomar cuidado né?! Quando a Jane estava com 6 meses, Deus com todo seu amor e generosidade me abençoou novamente! Estou grávida do meu terceiro filho! Sim vou ser mamãe de 3! Em Abril de 2019 vai ter mais um menininhooo na família! Feliz demais!", escreveu Patrícia, em seu perfil no Instagram.

O deputado Fábio Faria (PSD-RN) já teve seu nome no noticiário político quando a delação da JBS veio à tona. Pelo relato de um executivo, Faria falou sobre propina em um jantar elegante na casa de Joesley Batista com a presença das respectivas mulheres -o empresário é casado com Ticiana Villas Boas. Os dois dizem que a afirmação é caluniosa e recorreram à Justiça.

Em 2017, devido à gravidez de Jane, a filha de Silvio Santos deu uma pausa nas gravações do programa Máquina da Fama, exibido nas noites de segunda no SBT. Pouco antes, a apresentadora precisou assumir o comando do Programa da Eliana, quando a titular se afastou por complicações na gravidez.

Pai de seis mulheres, Silvio Santos é avô de Jane e Pedro, filhos de Patrícia Abravanel; Gabriel, Manuela e Lucas, filhos de Daniela; Lígia, Tiago e Viviam, filhos de Cíntia; Luana e Amanda, filhas de Sílvia. Renata, a caçula de Silvio Santos, deu à luz sua primeira filha em dezembro de 2017, mas não revelou o nome da menina à imprensa. Rebeca, a filha número 5, não tem filhos.