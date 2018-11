‘Aprovar reformas será desafio para eleito’, diz analista político

Aprovar reformas impopulares está uma tarefa difícil para qualquer um dos presidenciáveis que disputam o segundo turno, na visão de Christopher Garman, diretor para Américas da consultoria de risco político Eurásia.

Para o analista, Jair Bolsonaro, do PSL, terá dificuldades por não estar disposto a distribuir cargos para formar uma base de apoio no Congresso, enquanto o petista Fernando Haddad teria que enfrentar bancadas mais conservadoras.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Garman defende: “É preciso cautela em projetar um cenário muito favorável (para reformas)”. Ele adverte que não há garantia de que um Congresso conservador em termos morais não significa uma base reformista. “Não está tão evidente que o perfil de quem ficou e de quem entrou tenha compromisso programático com reforma”, explica

Após o 1o turno, a campanha de Bolsonaro passou a exaltar que tem governabilidade. A estrutura dele seria suficiente para aprovar reformas impopulares?

Christopher Garman - Em tese, o governo Bolsonaro está em condições de aprovar, mas ele vai precisar construir essa maioria constitucional. Ele de fato saiu fortalecido, está com a segunda bancada na Câmara. Com a regra da cláusula de desempenho, é bem possível que o partido dele, o PSL, possa subir mais em termos de adesões, chegando a ser a maior bancada da Câmara nos próximos meses. Dito isso, a bancada dele soma 10% da Câmara. Seria um governo que teria que construir uma base com os partidos do Centrão.

Se o PT ganhar, as siglas apegadas ao poder dariam sustentação a uma agenda de reformas?

Garman - O PT, em contraste, se beneficia por estar disposto a fazer o jogo de distribuição de cargos. Os partidos do Centrão e do MDB com certeza poderiam aderir ao novo governo. O problema para o PT é que há uma base parlamentar de perfil mais conservador. E há também um grau de antipetismo na opinião pública que constrange esse parlamentares de partidos de centro.

Qual a consequência deste perfil conservador no Congresso?

Garman - O perfil mais conservador aumenta os custos de transação com um governo petista. Ao mesmo tempo, ter uma agenda de distribuição de cargos e verbas é algo valioso. A oposição a um governo petista tende a ser maior. Mas uma base conservadora no Congresso em termos morais não se traduz necessariamente em uma base reformista em termos de mercado.

Bolsonaro não teria carta branca para aprovar reformas?

Garman - Bolsonaro vai estar em uma posição de opinião pública mais favorável em janeiro ou fevereiro do que se tivesse uma votação menos expressiva? Não. A rejeição dele ainda é elevada. O eleitorado tem um desencanto profundo, há uma sociedade polarizada e uma oposição que estará mobilizada nas ruas e contra. Ele seria um presidente com patamar de aprovação baixo em termos históricos para um líder recém-eleito. É preciso cautela em projetar um cenário muito favorável (para reformas). Dito isso, o ambiente político nos próximos 2 ou 3 meses seria favorável a ele. Seria um processo em que todos vão querer beijar a mão do rei.