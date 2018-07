Aproveite as últimas horas do veranico. Tempo muda a partir de amanhã

Da Redação Bem Paraná

Os últimos dias foram de temperaturas agradáveis em Curitiba, com termômetros atingindo entre 25 a 27 graus ao longo da semana, num veranico que agradou muitos.Mas, a mudança de clima está à caminho. A partir de amanhã o clima começa a mudar na Capital, e as temperaturas já não sobem tanto. O sábado deve ter máxima de 20ºC em Curitiba. No interior os valores também não ficam elevados.

O céu do Paraná fica encoberto durante o final de semana, mas é só a partir da terça-feira que é esperada a tão desejada chuva. Um sistema mais frontal chega ao Estado, e provoca chuvas em quase todas as regiões até a quarta-feira. As temperaturas, então, entram em tendência de queda mais acentuada, e podem ocorrer novas geadas no final do mês.

Litoral

Com tempo ainda em boas condições, a previsão é que o Litoral do Estado fique movimentado neste final de semana. Além do tempo bom, a região tem diversas atrações no final de semana, como o Festival de Inverno da UFPR, a Fsta da Tainha da Ilha do Mel, o Campeonato da pesca do Robalo em Guaratuba e o Festival Sabores do Litoral.

A Ecovia, concessionária que administra a BR-277 entre Curitiba e o Litoral espera movimento de mais de 70 mil veículos nos dois sentidos da rodovia entre hoje a noite de domingo.