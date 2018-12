'Aquaman' é elogiado por fãs em exibição na Comic Con

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Aquaman" chegará aos cinemas brasileiros na próxima semana, mas alguns fãs já conseguiram matar a curiosidade e ver o longa na noite desta sexta-feira (7), na Comic Con, que acontece na Expo SP, na zona sul de São Paulo.

Com auditório cheio, a exibição contou com várias manifestações positivas dos fãs, que ao final aplaudiram de pé. "Muito melhor do que eu imaginava" e "o melhor filme da DC" foram alguns dos comentários.

O ator Jason Momoa, 39, que interpreta o super-herói Aquaman, apareceu de surpresa na tela ao final do filme, através de uma transmissão ao vivo, direto de Nova York, e falou que esse foi o trabalho mais difícil de sua carreira.

Ele também confessou que ainda não viu o resultado final do filme. "Vocês viram antes de mim, eu vou ver só daqui cerca de uma semana com meus filhos", afirmou ele, que esteve presente na primeira Comic Con de São Paulo, em 2013.

Diferente de outros filmes de super-heróis, que colecionam adaptações, esse é o primeiro live-action protagonizado pelo Aquaman. Na trama, o herdeiro do reino submerso de Atlântida, precisa derrotar seu meio-irmão que ameaça uma guerra entre o povo do mar e o povo da terra.

Após a exibição de "Aquaman", o ator Zachary Levi, que interpretará o super-herói Shazam no cinema, fez uma aparição surpresa no auditório principal da Comic Con e brincou com Momoa.

"Queria ter o cabelo e a barba do Jason, parece Jesus. Um Jesus com um grande garfo. Muito sexy", brincou, levando a plateia às gargalhadas.

Levi deve voltar para o evento no próximo domingo (9) para um painel de seu próprio filme, "Shazam!", que chega aos cinemas brasileiros em abril de 2019.