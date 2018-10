Arábia Saudita confirma morte de jornalista desaparecido na Turquia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita confirmou a morte do jornalista Jamal Khashoggi, que está desaparecido desde que entrou no consulado de seu país em Istambul no início deste mês, e informou que demitiu um oficial da inteligência e prendeu 18 pessoas ligadas ao caso.

Segundo a TV estatal Ekhbaria, resultados preliminares da investigação mostram que o jornalista está morto.

A versão do governo é que uma briga entre Khashoggi e pessoas que o atenderam no consulado levou à sua morte.

O procurador saudita afirmou que Ahmed El Asiri foi demitido de sua função no serviço geral de inteligência e que as investigações continuam.

Também foi informado que o rei Salman ordenou a criação de um comitê ministerial, chefiado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, para reestruturar a agência geral de inteligência do país.

Jamal Khashoggi, crítico do regime saudita e colaborador do Washington Post, compareceu à representação diplomática em 2 de outubro para questões burocráticas e nunca mais foi visto. A Turquia acusa Riad pelo crimes, mas as autoridades sauditas negam.

Entenda o caso do jornalista saudita desaparecido

2.out O jornalista entra no consulado da Arábia Saudita em Istambul e não sai de lá

6.out Investigadores turcos dizem que principal hipótese é de assassinato

8.out Turquia pede acesso ao prédio; Riad aceita, mas países divergem sobre condições

9.out Começa boicote de empresas e jornalistas a eventos de sauditas

10.out Imprensa divulga imagens de sauditas vindos ao país no dia do sumiço

12.out Turquia diz ter gravações do homicídio e esquartejamento do jornalista

17.out Policiais turcos fazem buscas na casa do cônsul saudita em Istambul, que teria testemunhado a ação

19.out A TV estatal saudita Ekhbaria confirma a morte do jornalista