Araçatuba recebe obras de drenagem e se prepara para pavimentação

Da Redação Bem Paraná

Tiveram início nas últimas semanas as obras de drenagem no Araçatuba. Os serviços antecedem a nova etapa de pavimentação que será executada pela Prefeitura de Piraquara nas ruas Morretes, Guilherme Beetz, Malet, Rosa Baldassari, Maringá e Curitiba. As galerias foram dimensionadas de forma planejada de acordo com as características da região para que se mantenham eficientes ao longo dos anos. Somente em drenagem a prefeitura vai investir no Araçatuba, 01 milhão e 150 mil reais. “Nos últimos anos asfaltamos oito ruas no bairro. Agora estamos dando continuidade ao nosso Programa de Pavimentação com uma atenção especial nas obras de drenagem para acabarmos com os problemas de alagamentos que a região apresenta”, destacou o Prefeito Marcus Tesserolli, o Marquinhos.