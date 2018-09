Arão pode ganhar vaga no Flamengo para decisão contra o Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo pode fazer modificações no time titular para a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira (26), às 21h45, no Itaquerão, pela semifinal da Copa do Brasil. Willian Arão tem chance de ser escalado para reforçar o meio-campo rubro-negro.

Arão foi o escolhido para iniciar a partida do domingo passado, contra o Atlético-MG, no Maracanã. O volante substuiu Diego, que cumpriu suspensão, e teve boa atuação, marcando, inclusive, o gol que abriu o placar da vitória do Flamengo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Diante do Corinthians, Diego pode voltar ao time, mas o técnico Maurício Barbieri ainda não confirmou a escalação do meia. Outra possibilidade é abrir mão de um atacante para a entrada de Arão. Dessa forma, Lucas Paquetá atuaria mais avançado.

O duelo contra o Corinthians está igual. Na primeira partida, no Maracanã, houve empate sem gols. Portanto, o vencedor do confronto em São Paulo estará garantido na decisão contra Palmeiras ou Cruzeiro.

Barbieri também espera que o Corinthians adote uma postura mais ofensiva. Na primeira partida, o time paulista jogou no Maracanã com um meio-campo bem reforçado na marcação e atrapalhou o setor de criação rubro-negro.

"A tendência é que eles mudem a postura. Acho que vão sair mais. Se eles permanecerem na postura mais defensiva, precisamos ter calma, serenidade para encontrar os espaços", explicou o treinador.

O Flamengo deve ter a seguinte escalação para enfrentar o Corinthians: Diego Alves; Pará, Réver, Léo Duarte, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro; Henrique Dourado.