Araucária forma centenas de alunos pelo Proerd

Da Redação Bem Paraná

Na sexta-feira (14), Araucária realizou a formatura de centenas alunos do 5º ano de sete escolas de Araucária pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e a violência (Proerd). Foram dois eventos (manhã e tarde) no Centro Dia e, além das crianças, eles contaram com a presença de familiares dos formandos. O Proerd já existe em Araucária há 18 anos e é uma realização da Polícia Militar com apoio da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Desta vez, participaram da formatura os alunos das Escolas Municipais Ayrton Senna, Ceci Cantador, Ambrósio Iantas, Azuréa Belnoski, Sebastião Tavares, Elvira Buschmann, Silda Sally e Colégio Metropolitana (este da rede particular). No total, 457 alunos dessas unidades educacionais concluíram a formação realizada ao longo de semanas nas escolas e tiveram como foco o saber dizer não às drogas e à violência.

Segundo os representantes da Polícia Militar que são instrutores do Proerd, o conteúdo aborda informações sobre as drogas, mas o principal objetivo é mostrar que a decisão está nas mãos dos alunos e que cabe a eles serem responsáveis nas escolhas que tomarão. Durante o evento, os formandos também fizeram um juramento de se manter longe das drogas e da violência.

O projeto é desenvolvido nas escolas do Paraná e tem como instrutores policiais capacitados sobre o tema.