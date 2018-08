Araucária intensifica vacinação nas escolas

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e apoio da Secretaria de Educação (SMED), vai intensificar a vacinação contra o vírus HPV e a Meningite C de um grande grupo de alunos adolescentes a partir do dia 13 de agosto. A vacinação contra o vírus HPV nas escolas do município (públicas e particulares) visa proteger meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de diversos tipos de cânceres e também da Meningite C.

Conforme o Ministério da Saúde, a vacina é mais eficaz quando a pessoa ainda não teve contato com algum dos vírus HPV. Por isso, as doses são dirigidas a adolescentes (são necessárias duas doses para garantir imunização). A vacinação poderá ocorrer sem a necessidade de autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis. No entanto, caso o pai ou responsável não concorde com a vacinação do(a) adolescente na escola, deverá preencher e assinar o “Termo de Recusa” (disponível na escola). Mas, posteriormente, esse adolescente deverá comparecer à unidade de saúde para receber a vacina.

De acordo com a SMSA, a ação nas escolas será por agendamento e equipes volantes realizarão a vacinação. Um encontro em 31 de julho apresentou detalhes da ação a profissionais das unidades de Saúde e a diretores de escola (municipais, estaduais e particulares).