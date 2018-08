Araucária realiza a segunda ‘Corrida de Pais e Filhos’ no sábado

Antonio Trajano

A tarde do dia 11 de agosto, véspera do Dia dos Pais, será de muita diversão no Parque Cachoeira, em Araucária. Os pais interessados já podem se inscrever para a “2ª Corrida de Revezamento Pais e Filhos” até o dia 9 de agosto, a quinta-feira, no Núcleo do CSU ou do Parque Cachoeira. É preciso apresentar documento dele e da criança (RG ou certidão de nascimento e um comprovante de residência).

As categorias seguem a faixa etária das crianças: 4 e 5 anos, 6 e 7 anos, 8 e 9 anos e 10 e 11 anos. Há limite de 150 inscrições e não haverá inscrições no dia do evento. Mais informações: (41)3614-7900. A promoção é da Prefeitura de Araucária.

153 Cidadão

O aplicativo “153 Cidadão” da Prefeitura de Araucária (até então disponível para download gratuito apenas para sistema Android) agora também está disponível para smartphones com sistema IOS. O app “153 Cidadão” possibilita que o cidadão solicite viatura da Guarda Municipal ou registre denúncia, entre outras ações. O usuário precisa realizar um cadastro rápido para utilizar o aplicativo. A solicitação do morador segue direto para a Central da Guarda, que também recebe os telefonemas via 153.